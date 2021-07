Drie aanhoudingen na dreigen met glazen fles

De politie is rond 20.30 uur met zeker zes wagens uitgerukt nadat er op de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal een melding was binnengekomen over iemand die met een mes dreigde. Er zijn uiteindelijk drie mannen opgepakt.

De situatie bleek uiteindelijk toch net anders te liggen. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een, mogelijk gebroken, glazen fles waarmee gedreigd werd en niet om een mes.

Toen agenten de verdachte aanspraken verzette hij zich. Dat gold ook voor twee andere mannen die bij hem stonden. Ze probeerden bijvoorbeeld weg te rennen.

Uiteindelijk zijn ze door de aanwezige agenten opgepakt voor het verstoren van de openbare orde .Een bewoner van de straat die de aanhoudingen zag omschrijft de drie als "dronken types".

"Het was een hoop stampij, maar dat is ook logisch, want het is een drukke winkelstraat", zegt de politiewoordvoerder. "We zijn gewoon heel scherp en alert."