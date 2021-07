HHNK zet 8 noodpompen en ruim 12.000 zandzakken in voor wateroverlast Limburg

Door de extreme wateroverlast in Limburg biedt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier extra hulp door middel van het aanleveren van materiaal. HHNK zette vandaag nog flink wat extra middelen in: 8 noodpompen en 12.000 zandzakken kwamen hierbij te pas.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is één van de hulptroepen uit Noord-Holland die in Limburg te hulp schiet. Veel straten zijn ondergelopen, er ontstaan modderstromen en dit heeft in sommige gevallen evacuaties tot gevolg.

Het Hoogheemraadschap had eerder al vijf dijkinspecteurs uitgezonden, die zich vanaf vrijdagochtend 16 juli bezig hielden met dijkinspecties - waarbij dijken werden gecontroleerd, gekeurd en bewaakt - samen met andere collega's van andere waterschappen. Zij keerden vandaag terug richting huis. "Ze zijn afgelost en kunnen gaan uitrusten voor een nieuwe werkweek. De dijkinspecties blijven plaatsvinden", laat het HHNK weten.

Inzet goederen

Vandaag werden vanuit Anna Paulowna acht noodpompen met twee vrachtwagens naar Limburg gebracht. Bij deze noodpompen hoorde ook 34 bijbehorende leidingen van wel 5 meter lang.

Het HHNK laat weten dat collega's van Waterschap Limburg de noodpompen nu op hun werf in Horst hebben geplaatst. "Vanuit daar worden ze verdeeld over het gebied en zorgt Waterschap Limburg met tractoren voor aandrijving", laat HHNK op hun website weten.

Begin deze middag werden ruim 12.000 zandzakken naar Limburg gebracht, deze ook naar de werf in Horst. Het aantal zandzakken mag dan hoog zijn, het HHNK benadrukt dat er nog een flinke voorraad ter beschikking is. "Inwoners in ons gebied, Noord- Holland boven het Noordzeekanaal, hoeven zich geen zorgen te maken. Deze hoeveelheid zandzakken is 20 procent van onze totale hoeveelheid."