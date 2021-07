Ernstig ongeluk met vier inzittenden, auto belandt in greppel

Op de N523 bij Nederhorst den Berg, de Dammerweg, heeft vanavond rond 18.30 een ernstig auto-ongeval met vier inzittenden plaatsgevonden. De auto is door een nog onbekende oorzaak in de greppel terechtgekomen. Alle vier de personen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd.

Om 18.25 kreeg de politie melding van het ongeluk met vier inzittenden. Er zijn meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder ook de traumadienst.

"Op dit moment kan ik nog geen uitspraak doen over de oorzaak van het ongeval en of er slachtoffers zijn gevallen", laat een woordvoerder van de politie weten. Wel is één van de inzittenden ernstig gewond geraakt. "Ik kan bevestigen dat het een ernstig ongeval betreft en dat we op dit moment onderzoek doen naar de aard van het ongeval."

Op de locatie zijn hulpdiensten aanwezig en is een uitgebreid onderzoek gestart. "Meerdere hulpdiensten zijn daar aanwezig en morgenochtend zullen wij meer duidelijkheid geven over de oorzaak en ernst van deze zaak", benadrukt een woordvoerder.