Amsterdams hotel moet schadeververgoeding betalen door bedwantsen

Een stel dat in afwachting van de oplevering van hun nieuwbouwwoning verbleef in een hotelappartement in Amsterdam-Noord, krijgt achtduizend euro schadevergoeding omdat er bedwantsen in hun verblijf aanwezig waren. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De twee verbleven tussen 18 april 2020 tot en met 6 juni 2020 met hun baby in het hotelappartement. Ze hadden hun eigen bed en de wieg van hun baby meegenomen. Toen ze in hun nieuwe woning waren, merkten zij dat hun baby slecht sliep. In augustus hebben zij het matras van het babybedje omgedraaid en daarop bedwantsen aangetroffen.

Gespecialiseerd bedrijf

Daarna schakelden ze een gespecialiseerd bedrijf tegen ongedierte in. Dat bedrijf constateerde dat de bedwantsen op de vier woonlagen van de woning aanwezig waren. Een bouwbedrijf heeft alle kieren en gaten in hun woning gedicht. Daarna is er meerdere keren een stoom-, insecticiden- en hittebehandeling uitgevoerd. Ook heeft het stel spullen naar de wasserette gebracht en spullen weggegooid.

Daarna stelden ze het hotel aansprakelijk. Het stel vond dat het hotelappartement gecontroleerd had moeten worden en dat ze gewaarschuwd hadden moeten worden voor de eventuele aanwezigheid van bedwantsen. Die waren in 2019 daar al ontdekt en toen professioneel bestreden. Bovendien waren er in het hotelappartement daarnaast, dat van hetzelfde hotel is, bedwantsen ontdekt tijdens het verblijf van het stel.

Bedwantsvallen

Het hotel wilde geen schadevergoeding betalen en zei tijdens de rechtszaak dat er maandenlang geen klachten waren en dat de bedwantsvallen leeg waren. Ook zouden de bedwantsen niet overgelopen kunnen hebben, omdat er een dikke muur tussen beide appartementen zit en de appartementen door verschillende schoonmakers worden schoongemaakt.

De kantonrechter vond het aannemelijk dat de bedwantsen sinds 2019 nooit volledig weg zijn geweest en toen dus niet goed zijn bestreden. Er kon namelijk geen andere verklaring voor gevonden worden. Toen er in mei 2020 door de gast naast het stel geklaagd werd, had het hotel moeten vermoeden dat de bedwantsen ook bij de buren niet goed waren verwijderd.

Terecht

Het stel had daarom inderdaad na de klacht van de andere gast gewaarschuwd moeten worden en het bewuste hotelappartement had gecontroleerd moeten worden. Omdat dat niet gedaan was, is de schadevergoeding die het stel eiste daarom terecht.