Buurt tovert braakliggend terrein om in paradijsje: "Dit brengt buurt bij elkaar"

Daarom kwam ze in actie en klopte aan bij de gemeente met de vraag of de buurt iets met de lege ruimte mocht doen. “Dat mocht op zich wel,” vertelt Nederlof verder, “als er maar voldoende draagvlak was vanuit de buurt.”

"Die folder hebben we hier in alle brievenbussen gestopt"

Toen heeft zij samen met een aantal buren folders gemaakt met de vraag wat er met de plek moest gebeuren. “Die folder hebben we hier in alle brievenbussen gestopt. De achterkant ervan hebben we leeg gelaten zodat iedereen zelf kon tekenen hoe ze de plek wilden inrichten."

Alleen geen water

Inmiddels is het ‘buurtparadijsje’ klaar en wordt er volop van genoten. Zelfs op deze warme dag zijn er mensen want er is ook een strandje gemaakt. "Ze hebben hier laatst een berg zand gestort,” vertelt buurtbewoonster Angelique. “Waarmee we dit strandje hebben kunnen maken.”

Op de zandvlakte is een zelfgemaakt bankje neergezet en een beachvolleybalveld waar kinderen met een bal in de weer zijn. “Het is best wel tof dat we hier kunnen spelen,” roept er één terwijl hij de bal tegen het net slaat. “Ja”, roept een ander. “Het enige wat we hier missen is water. Misschien moeten we de volgende keer maar een zwembad proberen te maken.”

Nederlof zou graag zien dat er meer kavels in Haarlem worden omgedoopt tot speelplek. "Dat zou goed zijn voor de buurt."

Verder is ze best trots op deze plek. “Wat ik heel leuk vind, is als mensen zelf dingen aandragen. Laatst kwam er een groepje met deze barbecue aan. Als mensen bereid zijn er energie in te steken, dat vind ik mooi.”