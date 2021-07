Jahanbakhsh kent de nieuwe trainer Arne Slot vanwege zijn tijd in Alkmaar. "Hij was tijdens mijn periode bij AZ als assistent-trainer een van de mensen die mij hebben geholpen om een betere speler te worden", licht de aanvaller toe op de website van de club. "Dus toen hij belde en vroeg of ik naar Feyenoord wilde komen, heb ik hem gezegd dat ik er alles aan ging doen om deze transfer te maken. Ik had geen twijfel."

De Iraniër kwam in 2013 spelen bij NEC. Hij vertrok na twee jaar naar AZ, waar hij in 2017/18 topscorer werd van de eredivisie met 21 treffers. Jahanbakhsh dwong daarmee een droomtransfer af naar het Engelse Brighton in de Premier League, maar tot een echte doorbraak kwam het nooit. Drie jaar later keert de aanvaller terug op de Nederlandse velden als opvolger van Steven Berghuis in Rotterdam.