Emotionele herdenking MH17: "Weten wie schuldig zijn, maar weinig hoop op gerechtigheid"

In het Dudokpark in Hilversum is vandaag de ramp met vlucht MH17 herdacht. Precies zeven jaar geleden werd het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Meerdere nabestaanden waren bij de kleine herdenking aanwezig. Nog steeds is er niemand veroordeeld en dus snakken zij naar gerechtigheid. "Boosheid om het feit dat er gezwegen wordt", aldus pastoor Jules Dresmé, die nog altijd nabestaanden begeleidt.

Hilversum kent zijn eigen herdenking, omdat bij de ramp 15 Hilversummers omkwamen. "Mijn zus, zwager en drie kinderen hebben we verloren", vertelt Richard Martens na afloop van de herdenking. Zijn zus Sandra (44 jaar), haar man John Allen (44 jaar) en hun drie kinderen Christopher (16 jaar), Julian (14 jaar) en Ian (8 jaar) waren onderweg naar Bali om daar hun vakantie te vieren. "Op een dag als vandaag staan heel veel andere mensen ook bij de gebeurtenis stil, dan word je er toch weer extra aan herinnerd." "Ieder jaar weer opnieuw gaat het heel diep", aldus nabestaande Herman Lam. "Vooral als de namen van de slachtoffers worden opgenoemd, bij onze familie twee kinderen van 11 en 15 jaar. Dan denk je meteen: 'hoe zouden die nu groot geworden zijn'." Lam was met meerdere familieleden aanwezig om Charles Smallenburg (55 jaar), Thérese Smallenburg-Brouwer (50 jaar), Carlijn Smallenburg (15 jaar) en Werther Smallenburg (11 jaar) te herdenken. Rechtszaak De inhoudelijk behandeling van de rechtszaak tegen de verdachten in het MH17-proces is vorige maand begonnen. Daardoor komt bij veel nabestaanden een drang naar gerechtigheid naar boven, weet ook pastoor Jules Dresmé. "Geopolitiek is het kennelijk niet interessant genoeg om het op te nemen voor de slachtoffers en nabestaanden, dat doet echt pijn." Daarmee doelt de pastoor van de St. Vituskerk op de afwezigheid van de vier verdachten bij de rechtszaak. Slechts één van de verdachten laat iets van zich horen via zijn advocaat. "We weten eigenlijk wie er schuldig zijn, maar we hebben er niet echt geloof in dat er wat uitkomt", sluit Herman Lam aan. "Het troost ons altijd als we bedenken dat alles niet opzettelijk is gebeurd en het zou mooi zijn als dat zou worden toegegeven."

De nabestaanden zelf komen in de rechtszaak in september aan het woord. Ruim 70 mensen hebben aangegeven het woord te willen voeren, waaronder Hilversummers. "Die getuigenissen zorgen voor een soort van spanning, maar ook een gevoel van: 'nu mogen we het eindelijk zeggen en we gaan het ook zeggen'", vertelt Dresmé gepassioneerd. "In de hoop dat er ergens iets open gaat, iets gaat rinkelen. Dat gevoel bij individuele daders die denken: 'dit is toch wel echt vreselijk'. Die ondanks het systeem dat zegt dat ze niet mogen spreken, hun mond gaan open doen." Burgemeester Broertjes Bij de herdenking ontbrak burgemeester Pieter Broertjes die ziek thuis zit na een hersenontsteking. Zijn tijdelijke vervanger Charlie Aptroot las de namen van de Hilversumse slachtoffers voor en benoemde hoe graag Broertjes hierbij had willen zijn. "Samen met pastoor Dresmé is hij zo betrokken geweest bij de nabestaanden, daar heb ik respect voor", aldus Aptroot. "Hij wilde hier ook bij zijn, maar volgt toch het advies van zijn arts op om nog even rust te nemen, maar in gedachten is hij bij de families hier."

De namen van alle Gooise MH17-slachtoffers zijn:

John Allen (44 jaar), Sandra Allen-Martens (44 jaar), Christopher Allen (16 jaar), Julian Allen (14 jaar), Ian Allen (8 jaar), Erik van Heijningen (54 jaar), Tina Mastenbroek (49 jaar), Zeger van Heijningen (17 jaar), Gerrit Menke (70 jaar), Mary Menke-Bignell (65 jaar), Quinn Schansman (18 jaar), Charles Smallenburg (55 jaar), Thérese Smallenburg-Brouwer (50 jaar), Carlijn Smallenburg (15 jaar), Werther Smallenburg (11 jaar), Ingrid Meijer (43 jaar), Sophie (12 jaar), Fleur (10 jaar) en Bente (7 jaar)