Zes verdachten aangehouden na vechtpartij op de Rode Steen in Hoorn

Eén van de verdachten rende tijdens de aanhouding weg. Een hondengeleider met aangelijnde politiehond en een politieauto gingen achter de verdachte aan. De gevluchte verdachte bleek zo bang voor de politiehond dat hij tijdens zijn vlucht de politieauto is ingestapt. De politieagent die de auto bestuurde nam de verdachte in een houdgreep en met behulp van collega's werd de verdachte geboeid.

