Wethouder Gooise Meren verrast door aangenomen woontorenmotie Huizen

Naast verrast te zijn door het aannemen van de motie in de Huizer raad stelt de wethouder dat Gooise Meren volledig in hun recht staan. "Er ligt een recht vanuit het bestemmingsplan. De initiatiefnemer probeert binnen dat plan iets te realiseren", legt hij uit. "We respecteren het bestemmingsplan."

Op dit moment liggen er drie plannen voor de bouw van de woontoren bij de gemeente. Hierbij wordt gekeken of ze binnen het bestemmingsplan vallen. Daarna wordt één van de plannen gerealiseerd.

Ongewenst en ongepast

Het was fractievoorzitter Jessica Prins van de VVD in Huizen die besloot deze motie in te dienen. In hetzelfde programma NH Gooi Zaterdag legt ze uit waarom. "We hebben al lang geleden als raad het standpunt gehad de bouw ongewenst en ongepast te vinden. Vandaar dit laatste krachtige signaal naar Gooise Meren. Praat met ons en neem ons mee."

Over alle drie de bouwplannen zegt Prins ontevreden te zijn. "Alle drie passen ze niet in het natuurgebied. Dat je een woning bouwt snappen we, maar bij een woningcomplex heb je het over verstedelijking en dat kan niet in een natuurgebied."