Huizen moet komst omstreden woontoren van buren bestrijden na 'verrassende motie'

Huizen moet de bouw van de omstreden woontoren op de Driftweg met al haar wapens bestrijden. Daar nam de raad deze week een motie voor aan. Er is alleen één probleem: de woontoren komt in Gooise Meren te staan en dus gaat Huizen niet over de bouwplannen. Wethouder Jorrit Eijbersen (Gooise Meren) noemt het aannemen van de motie in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag verrassend.

De komst van de woontoren zorgt al maanden voor wrijving tussen de buurgemeenten. Huizen heeft grote problemen met de toren, omdat het niet zou passen tussen de natuur en bovenal de leefbaarheid en het woongenot van de bewoners van een aangrenzende Huizer wijk aantast.

Wethouder Eijbersen stelt dat Gooise Meren volledig in hun recht staat. "Er ligt een recht vanuit het bestemmingsplan. De initiatiefnemer probeert daarbinnen iets te realiseren", legt hij uit. "We respecteren het bestemmingsplan."

Ongewenst en ongepast

Fractievoorzitter Jessica Prins van de VVD in Huizen diende de motie in. Dat wethouder Eijbersen erdoor verrast was, vindt ze raar vertelt ze in NH Gooi Zaterdag: "We proberen al een jaar lang tevergeefs met deze wethouder in contact te komen."

