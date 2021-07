Opvallende online slotavond Tour de Westwoud: 'race tegen de klok'

Westwoud stond de afgelopen weken in het teken van Tour de Westwoud, een spel dat alles te maken heeft met de Tour de France. Morgen is de laatste dag en vindt een online slotavond plaats, waarbij ook de winnaar van deze editie bekend wordt gemaakt. "Het gaat een mooie laatste avond worden", vertelt Aad van Diepen, mede-organisator van Tour de Westwoud.

Tijdens Tour de Westwoud hebben de deelnemers, oftewel ploegleiders, allemaal een team met negen wielrenners. Deze renners doen mee aan de Tour de France. De ploegleiders kiezen zelf vier renners en de andere vijf worden via een trekking toebedeeld. Voor elke renner uit het team van een ploegleider die in de top vijftien eindigt, worden punten gegeven. Dat aantal punten is afhankelijk van op welke plek de renner eindigt. Ook kunnen er bonuspunten gescoord worden door goed te voorspellen welke renner welke trui wint.

Een bijzondere editie

"Dit jaar was het een hele bijzondere Tour de France en daardoor ook een opvallende Tour de Westwoud. Door de vele valpartijen is de tussenstand heel anders dan normaal", vertelt Van Diepen. Van die valpartijen zegt hij zelf ook last te hebben gehad, want tot nu toe staat hij op de allerlaatste plaats van het klassement. "Bij mij gaat het niet zo goed met mijn punten. Dat is niet zo leuk, maar het is pure onmacht", zegt hij.

Maar nog niks is zeker. Zo is nog niet bekend welke renner met welke trui eindigt en dat is bij Tour de Westwoud een voorspelling met bonuspunten. "Wanneer iemand dat helemaal goed heeft voorspeld, is dat 200 bonuspunten waard. De eerste honderd deelnemers in het klassement maken daarom allemaal nog kans op de winst", denkt Van Diepen.

Vanaf 10-jarige leeftijd mag worden deelgenomen aan Tour de Westwoud. Zo is het in het jeugdklassement ook nog spannend en wisselen de nummers één en twee steeds van plek.