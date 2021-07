'Oudje' Daryl van Mieghem moet wennen aan nieuwe status bij FC Volendam

Nieuweling Daryl van Mieghem (31) scoorde vrijdagavond zijn eerste doelpunt in het shirt van FC Volendam tegen Heracles Almelo. In het vissersdorp is hij één van de oudere spelers en daar moet hij een beetje aan wennen. "Er ligt voor mij een mooie taak om de jonge spelers dingen te leren. Je probeert ze te helpen waar je kan."