Big Brother is watching you: ruim 58.000 camera's bij politie geregistreerd

Met ruim 58.000, bij de politie geregistreerde, beveiligingscamera's is onze provincie de best gedocumenteerde van heel Nederland. Een belangrijk wapen tegen misdadigers, zoals bij de pijlsnelle opsporing na de aanslag op Peter R. de Vries. Maar ook een zorgenkind door buitenlandse spiedende deurbellen en veel te lang bewaarde archiefbeelden.

Als bedrijven en particulieren in of rond hun pand of woning een camera hebben hangen, kunnen ze deze in de politiedatabase 'Camera in Beeld' laten registreren. Bij een misdrijf of incident kan de politie in die database in een oogopslag zien waar camera's hangen en bij de eigenaar de beelden opvragen.

De politie zegt dat de beelden vervolgens kunnen helpen in het politieonderzoek. Hoe goed die camerabeelden van beveiligingscamera's de politie helpt in misdaadonderzoeken, wordt niet duidelijk uit de verstrekte gegevens.

Peter R.

Volgens privacy-expert Brenno de Winter bewijzen de camera's best hun nut voor de politie bij een misdrijf en is het gebruik ervan door de politie ook goed geregeld. "De politie kijkt alleen maar als ze er concreet een aanleiding voor hebben", zegt hij. "Ik denk dat de aanslag op Peter R. de Vries wel echt een voorbeeld daarvan is. Ik denk dat daar camerabeelden een deel van de oplossing zijn geweest bij de opsporing", zegt De Winter.

Grote verschillen

Er bestaat tussen gemeenten onderling grote verschillen in het aantal bij de politie geregistreerde camera's. De meeste hangen in Amsterdam (29.622) en Haarlemmermeer (7.415). Ook gemeenten als Hilversum, Amstelveen, Zaanstad, Alkmaar en Den Helder tellen boven de duizend camera's.

Bekijk op de kaart hoeveel camera's er in jouw gemeente bij de politie geregistreerd staan: