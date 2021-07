Scherpen verlaat Ajax voor stap naar Premier League

Ajax heeft overeenstemming bereikt met de Engelse club Brighton & Hove Albion over de transfer van Kjell Scherpen, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen.

Een transfersom wordt door Ajax niet genoemd, maar De Telegraaf sprak eerder over een bedrag rond de vijf miljoen euro voor de 21-jarige doelman. Wat de Engelsen hebben overgemaakt naar Amsterdam is niet bekend. Nadat Ajax met Remko Pasveer (Vitesse) en Jay Gorter (Go Ahead Eagles) twee nieuwe doelmannen haalde, werd al duidelijk dat de perspectieven voor Scherpen er niet rooskleuriger op zouden worden.

'Reuzenbaby'

Scherpen kwam in de zomer van 2019 voor anderhalf miljoen euro over van FC Emmen en maakte op 16 december 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De boomlange keeper zal een ex-Ajacied tegenkomen bij Brighton & Hove Albi, namelijk Joël Veltman. Kjell Scherpen die door de Italiaanse media na de wedstrijd tegen Roma 'Reuzenbaby' werd genoemd speelde in totaal vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht.