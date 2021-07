Schouw in Haarlems Reinaldapark om overlast eens en voor altijd aan te pakken

Omwonenden van het Reinaldapark hebben gisteravond een vuilniszak met drugsafval, verzameld in een halfuur in het park, overhandigd aan de gemeente. Dat gebeurde tijdens een schouw van de gemeente, politie en bewoners. In het Haarlemse park wordt al jaren overlast ervaren van drugs-, alcohol- en lachgasgebruikers. De gemeente wil de overlast nu echt te lijf gaan, zeker met het oog op de komst van een verslaafdenopvang naast het park.