Vanaf vandaag mag je ook zonder afspraak prikken op alle locaties in de stad

Mensen die nog geen afspraak hebben voor hun eerste coronavaccinatie kunnen vandaag op alle locaties in de stad binnen lopen om zich al te laten vaccineren. Er is veel ruimte bij de locaties en die wil de GGD benutten om zoveel mogelijk mensen te prikken.

Dit geldt niet voor mensen die al een afspraak hebben staan voor hun eerste of tweede prik. "Die afspraak blijft gewoon staan", aldus een woordvoerder van de GGD Amsterdam. Gisteren was het overigens ook al mogelijk om zonder afspraak naar binnen te lopen. "We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren."

De vaccinatielocaties in Amsterdam zijn de RAI, sportcentrum Caland, de NDSM-loods en de AFAS Live.