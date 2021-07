Haarlemmers urenlang bezig om koe uit sloot te krijgen

Haarlemmers zijn gisteren urenlang bezig geweest om een koe uit een sloot te krijgen. Het dier viel in de middag in het water van een weiland langs de Fuikvaartweg en kon er pas laat op de avond weer uitkomen. "Het was alles bij elkaar wel een sensatie."

Volgens Sander van den Raadt, in de politiek actief als fractievoorzitter van Trots Haarlem, viel de koe rond 14.00 uur in de sloot. Zelf kreeg hij een tijdje daarna een belletje van een buurtbewoner, of hij kon helpen. "Het ging steeds minder goed. Ik kreeg een belletje dat er meer mensen nodig waren, want anders ging het verkeerd. De koe begon ook een beetje onderkoeld te raken." Daarna schakelde Van den Raadt ook nog extra mensen in via Whatsappgroepen en Facebook.

Drassig

Dat resulteerde in een hulpploeg van een man of tien. Maar de koe uit het water krijgen, ging maar niet. Pogingen in de middag mislukten. Het land was te drassig, zegt Van Den Raadt. Pas 's avonds laat leek het te gaan lukken. "Rond 22.30 uur kwam hij door middel van een trekker en banden er bijna uit, maar toen klapte 'ie weer andersom in de sloot. En toen kwam 'ie bijna eruit en schoot 'ie weer los."

Rond 22.50 uur kwam de brandweer uiteindelijk een handje helpen. "Die wilde niet dat er mensen bij stonden, dus toen mochten wij weg." Ook de hulpdiensten hadden er alsnog een flinke klus aan: pas rond middernacht was het dier uiteindelijk op het droge volgens Van den Raadt.

Handhavers

"Alles bij elkaar was het wel een sensatie", blikt hij terug. Van den Raadt heeft niets meer dan goede woorden voor alle helpers, ook voor handhavers van de gemeente Haarlem die kwamen helpen. "Die stonden met drie koppels bij elkaar te helpen."

En ook voor de boer was alle hulp in al die uren prettig. "Want die man was natuurlijk wel oververmoeid."