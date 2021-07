Hoornse partijen Fractie Tonnaer en DRP willen discussie over bedrag voor toeristische promotie

De Hoornse partijen Tonnear en De Realistische Partij (DRP) willen een discussie binnen de raad over het bedrag dat de gemeente jaarlijks uitgeeft aan de toeristische marketingorganisatie Holland boven Amsterdam. Het bedrag dat de gemeente Hoorn daaraan uitgeeft, is namelijk hoger dan dat van de andere gemeenten, maar extra voorzieningen zijn volgens de partijen niet terug te zien.

De bovengenoemde prijzen staan in een artikel van het Noord-Hollands Dagblad van vorige maand. Die bedragen, en een brandbrief van de directie van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Raad van Advies van Holland boven Amsterdam, waren voor Fractie Tonnaer en De Realistische Partij aanleiding om over het toeristische promotiebedrag vragen te stellen aan het college.

Holland boven Amsterdam is een organisatie die zorgt voor promotie van toeristische bezienswaardigheden en activiteiten in de regio's ten noorden van de Nederlandse hoofdstad. Om daar als gemeente gebruik van te maken, moet jaarlijks een bedrag worden betaald. Voor de gemeente Hoorn is dat bedrag 86.395 euro, maar voor zeven andere West-Friese gemeenten, waaronder Alkmaar, is dat maar 12.000 euro. Andere gemeenten zitten daar qua bedragen tussenin.

"Wij zagen dat wij meer betalen dan andere gemeenten en vroegen ons daarom af of wij daar dan ook iets extra's voor terugkrijgen", vertelt Menno Jas, De Realistische Partij.

Het college legt in de antwoorden uit dat het bedrag dat Hoorn betaalt aan Holland boven Amsterdam tot stand is gekomen door middel van een berekening. Hierbij is gekeken naar het aantal inwoners in de gemeente gerelateerd aan het aantal bedrijven binnen de vrijetijdssector. Gemeenten met een kleine bijdrage in deze sector betalen een basisbedrag van 12.000 euro. Alkmaar heeft daarin een uitzondering, omdat de gemeente bij de start van het project al aangaf geen meerwaarde te zien in Holland boven Amsterdam en daarom alleen het basisbedrag betaalt uit solidariteit.

Daarnaast vertelt het college dat Hoorn geen extra toeristische diensten ontvangt vanwege het hogere bedrag dat betaald wordt. "Wel is het zo dat de toeristische gemeenten meer aandacht krijgen in de campagnes dan de gemeenten die minder toeristen ontvangen", aldus het college in hun schriftelijke antwoord. Zo is het er volgens het college in Hoorn en West-Friesland extra aandacht voor bijvoorbeeld de Waterweken, de Omringdijk en de Gouden Eeuw.

"De verklaring van het college over waarom we zoveel betalen, overtuigt ons niet. Van een beetje extra promotie val ik niet achterover", vertelt Tonnaer.

Discussie

De bedragen die de gemeenten betalen aan de marketingorganisatie zijn in 2017 vastgesteld voor een periode van vier jaar. Dat betekent dat binnenkort opnieuw besloten moet worden over het bedrag dat de gemeente Hoorn wil uitgeven aan Holland boven Amsterdam. "In het antwoord van het college klinkt het alsof ze doodleuk op dezelfde voet verder willen gaan", aldus Tonnaer. DRP en Fractie Tonnaer zijn het daar niet mee eens en zouden daarom beiden graag een discussie willen binnen de raad en in een schriftelijke brief hebben zij dat dan ook aangegeven.

Volgens Tonnaer zijn er dan drie scenario's mogelijk: "Het college weet ons te overtuigen waarom we zoveel geld uitgeven aan deze organisatie en we blijven dat doen, of we geven een kleiner gedeelte van de subsidie aan Holland boven Amsterdam en het gedeelte dat overblijft geven we op een andere manier uit aan toeristische promotie, de laatste optie is dat we helemaal stoppen met het betalen van geld aan de marketingorganisatie en dit langzaam gaan afbouwen." Tonnaer ziet het geld dan liever naar bijvoorbeeld een lokale toeristische marketingorganisatie gaan, omdat het dan onder meer duidelijker is waaraan het geld precies besteed wordt.

Jas, van DRP: "Mijn hoop is dat de andere partijen tijdens de discussie in de raad ook zien dat we met het uitgeven van dit bedrag aan Holland boven Amsterdam de verkeerde route nemen."