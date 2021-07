Vijf vrienden lopen rondje Nederland: 1.600 kilometer voor aandacht depressie

De eerste 50 kilometer van een tocht van 1.600 kilometer langs de Nederlandse grens werd vandaag door een groep hardlopers gelopen om aandacht te vragen voor depressie. "Beards4Life" hoopt in totaal 25.000 euro op te halen voor het goede doel.

"Ritchie heeft vroeger te maken gehad met depressies en is toen gaan sporten. Hij merkte dat sporten heel veel voor hem betekent. Toen dacht hij: 'waarom zou ik niet mijn sportspieren, mijn hardloopbenen, inzetten voor een goed doel?'", zegt Maarten Swart, één van de hardlopers. "Toen gooide hij dit in de groep en daar kwam al heel snel uit dat we het allemaal een heel goed idee vonden."

Het werd een rondje Nederland. De geschatte 800 kilometer van de vriendengroep, bleek toch iets meer te zijn, namelijk 1.600 kilometer. "Toch vonden we het nog steeds een goed idee."

Weinig rust

De vijf vrienden zullen dag en nacht doorgaan. Ze zullen allemaal ongeveer 60 kilometer afleggen, afgewisseld met 9 uur rust. "Dat houdt gewoon in dat we eigenlijk te veel doen met te weinig rust tussendoor, dat wordt één van de dingen dat het zo zwaar maakt."

