GGD Amsterdam: "Vaccineren is een race tegen de klok"

"We hebben de afgelopen week een exponentiële groei gezien wat betreft het aantal besmettingen in Amsterdam", vertelt Katja van Ewijk van de GGD Amsterdam. "De cijfers zijn nog steeds erg hoog. We zitten nog niet in een daling op dit moment."

Amsterdam heeft op dit moment het risiconiveau 'zeer ernstig'. "Wat we nu zien is dat de meeste besmettingen zijn onder jongvolwassenen. Die worden over het algemeen niet ernstig ziek. Waar we bang voor zijn is dat de ouderen, al dan niet gevaccineerd, besmet raken. Of dat gaat gebeuren en in welke mate dat gaat gebeuren, moeten we nog zien. Maar we zien wel een kleine stijging in oudere leeftijdsgroepen."

Hoe het coronavirus zich deze zomer gaat ontwikkelen vindt Van Ewijk lastig te voorspellen. "We zien op dit moment nog geen daling van het aantal besmettingen. Er zijn landelijk wel weer maatregelen ingesteld, dus hopelijk zorgt dat ervoor dat we weer gaan dalen."