Naambord op Haarlemse steiger van bekend binnenvaartschipper weer vernield

Voor de tweede keer in anderhalf jaar moest Judith van Ruiten uit Haarlem deze week even slikken, toen ze over de Buitenrustbrug reed en naar de steiger keek die naar haar oom Siem van Ruiten is vernoemd. Weer is het naambord op de steiger aan het Spaarne vernield.

Bordje van Siem van Ruiten weer kapot - NH Nieuws / Geja Sikma

De grote stalen steiger naast de brug is in 2011 aangelegd, om het voor het goederenverkeer makkelijker te maken om met de auto het schip op en af te rijden. De steiger is indertijd onthuld en vernoemd naar binnenvaartschipper Siem van Ruiten. Nadat hij het bedrijf van zijn vader overnam, heeft hij lang over het Spaarne goederen vervoerd van Rotterdam naar Haarlem en vice versa. Van Ruiten was ook voorzitter van de Koninklijke Schuttevaer-afdeling Rijnstreek. Dat de steiger naar hem vernoemd werd, was te danken aan zijn strijd om de rivier altijd goed bevaarbaar te houden voor vrachtschepen, ondanks het toenemende autoverkeer.

Siem van Ruiten in 2011 met zijn eigen naambord op steiger, samen met toenmalig wethouder Rob van Doorn - Gemeente Haarlem

Siem van Ruiten overleed in 2017. Maar in zijn laatste levensjaren vroeg hij vaak aan zijn nicht, die als enig familielid in Haarlem was gaan wonen, of het bordje er mooi bijhing. En dat was zeker het geval, want Judith van Ruiten zag het altijd hangen als ze de stad uitreed naar haar werk. Tot begin vorig jaar.