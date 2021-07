'Redden is bijna niet te doen', maar Limburg slaat hulp van dierenambulance af

Het zijn berichten als deze die Mirjam Bosman van Dierenambulance De Ronde Venen zorgen baren. "We hebben vanaf gistermiddag al dierenambulances in de regio benaderd of er hulp nodig is. Maar iedereen zegt hetzelfde: alles is onder controle."

Konijnen en kippen moeten per boot uit allerlei hoekjes en gaatjes worden geplukt en grote grazers en Konikpaarden worden geëvacueerd terwijl ze tot aan hun kop in het water staan. 'Redden is bijna niet te doen', kopt RTL Nieuws.

Toch hoort Bosman verhalen over verdronken dieren. "We lezen op internet dat er bij een kinderboerderij in Valkenburg dieren doodgegaan zijn. Daar hadden wij net daarvoor onze hulp aangeboden. Dat frustreert wel."

Een woordvoerder van de Dierenbescherming, die door het land heen een aantal ambulances heeft rijden, reageert: "We moeten elkaar niet in de weg gaan lopen. De gebieden zijn slecht bereikbaar, dan moet je niet met tien dierenambulances door het water gaan rijden, dat maakt het alleen maar erger."

Hij benadrukt dat de Veiligheidsregio van Limburg weet dat de Dierenbescherming paraat staat en kan bijspringen als dat gewenst is. "En dan zijn de dichtstbijzijnde ambulances natuurlijk de eerste, dus het duurt dan even voordat die uit Noord-Holland aan bod zijn. Maar het is natuurlijk fantastisch dat iedereen wil helpen."

Ook de Purmerendse presentatrice en dressuurruiter Britt Dekker probeert te helpen. Ze roept via Instagram op om geld te doneren of hooi, stallen of vervoer te vinden voor dieren in nood.