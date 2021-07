Ongeluk met meerdere auto's op A10 Noord

Op de foto's is te zien dat de aanrijding tussen de auto's niet meeviel. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een mobiel medisch team werden opgeroepen. De brandweer was snel ter plaatse om een bekneld persoon uit zijn auto te bevrijden. Maar dit bleek niet nodig toen de hulpdienst ter plaatse was. Wel zijn de twee inzittende naar het ziekenhuis gebracht.

Ook is de bestuurder van de zwarte auto overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een omstander was er ook een auto bij betrokken die na het ongeluk door is gereden. Naar verwachting duurt de afhandeling nog zeker een uur. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Naar verwachting gaat het vrijmaken van de snelweg en de afhandeling van het ongeluk nog tot zeven uur vanavond duren. Er is een omleiding voor het verkeer via de Ring-West en de Ring-Zuid.