Ontslagen Huizer 'sjoemelambtenaar' moet gemeente 46.500 euro betalen

De sjoemelambtenaar werd drie jaar geleden op non-actief gesteld nadat klokkenluiders aan de bel trokken over de man. De man was teamleider van de afdeling 'Wijkbeheer en Service'. De teamleider zou op grote schaal gefraudeerd hebben. Hij liet met gemeentegeld facturen uitbetalen aan leveranciers voor opdrachten die niet plaatsvonden.

De gemeente besloot vervolgens een onderzoek te doen en de kwestie uit te zoeken. Dat leidde uiteindelijk een half jaar later tot strafontslag. De gemeente deed vervolgens ook aangifte van de fraude bij de politie, waarna een strafrechtelijk onderzoek naar de kwestie volgde.

De ambtenaar moet van het Openbaar Ministerie nu een schadevergoeding van 30.000 euro aan de Staat betalen, die weer ten gunste komt van de gemeente. Verder legt justitie hem een taakstraf van 140 uur op vanwege verduistering.

Schadevergoeding

Daarnaast moet de ambtenaar nog eens een flink bedrag aan schadevergoeding rechtstreeks aan de gemeente betalen. Dat bedrag wordt, vanwege de financiële situatie van de man, opgedeeld. Hij betaalt nu 6.500 euro rechtstreeks en op het moment dat hij over twee jaar AOW-gerechtigd is nog eens 10.000 euro verdeeld in maandelijkse termijnen van 250 euro.

Met het opdelen van de schadevergoeding wil Huizen coulant zijn. "Het was best een dilemma. De pijn moet voelbaar zijn en recht doen aan de schade die de gemeente heeft ondervonden. Tegelijkertijd moet het te dragen zijn voor het gezin. Want een regeling die er toe leidt dat het gezin (financiële) ondersteuning van de overheid nodig heeft, is niet zinvol. Daar is niemand bij gebaat", aldus burgemeester Niek Meijer.

Met de schikking van de ambtenaar met zowel justitie als de gemeente komt er een einde aan een langslepende kwestie. "Deze regeling met de voormalig teamleider was de laatste stap in deze kwestie. Ik ben blij dat we dit boek nu kunnen sluiten", aldus de burgemeester.

De naam van de topambtenaar is nooit naar buiten gebracht. Ook weigert het Huizer college het dossier rondom de zaak openbaar te maken.