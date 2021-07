Personeelstekort in horeca, toenemend aantal testen zorgt voor extra problemen

Sinds de eerste sluiting van de horeca, in maart vorig jaar, vertrok bijna een kwart van het Nederlandse horecapersoneel, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal ruim 100.000 banen. Vooral sinds de tweede grote horecasluiting, in oktober vorig jaar, liep het aantal banen in rap tempo terug. En dat geeft problemen, nu de horeca weer open mag.

Rob Baltus, regiovoorzitter Noord-Holland van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland, ziet die problemen in grote mate voorkomen in zijn regio. En ook in zijn eigen zaak – Baltus is eigenaar van Restaurant de Nadorst in Blokker – is het passen en meten bij het maken van de roosters.

Het personeelstekort is zo ver opgelopen dat hij zijn zaak nu twee dagen per week gesloten moet houden en in augustus zelfs tweeënhalve week helemaal dichtgaat. “Een unieke situatie, we zijn normaal gesproken bijna alle dagen van het jaar open. Maar ik moet wel, ik heb geen mensen. Al mijn koks zijn op vakantie.”

Handjes genoeg

Normaal gesproken vult Baltus de roosters met invallers tijdens de vakantieperioden. Maar nieuwe aanwas is er nauwelijks. Vooral het vinden van gekwalificeerde mensen blijkt een uitdaging. “Ik heb handjes genoeg, ik heb nog nooit eerder zo’n jong team gehad. Maar die mensen moeten ook worden aangestuurd.”

Dat zien ze ook bij Grand Café Restaurant van Bleiswijk in Enkhuizen, vertelt een manager. Het restaurant zag haar personeel in de bediening halveren gedurende de coronacrisis, van achttien mensen een jaar geleden, naar nu nog maar zeven. Het aantal leidinggevenden liep terug van vijf naar slechts twee. Met als gevolg dat de manager in kwestie nu zelf vaak werkweken draait van vijftig tot zestig uur.

“Veel mensen vertrokken in de periode dat we gesloten waren”, vertelt hij. “Die mensen gingen elders werken volgens normale kantoortijden en ontdekten dat ze het eigenlijk wel fijn vinden om in het weekend vrij te zijn.”