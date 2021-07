Actiecentrum in IJmuiden ploegt dag en nacht voor reddingsoperaties in België

Vanuit het Actiecentrum in IJmuiden worden de reddingsacties van de Nationale Reddingsvloot in België en Limburg gecoördineerd. Ze doen er alles aan om ook de Noord-Hollandse teams te begeleiden op afstand, hoe lastig dat ook is met de ravages. "Gevoelsmatig is het hier redelijk ongeorganiseerd", vertelt Vincent Tigchelaar terwijl hij in de buurt van het rampgebied rondom Luik is.

IJmuiden coördineert hulpacties in rampgebied - NH Nieuws

Een groep van zo'n tien vrijwilligers probeert vanuit IJmuiden de hulpactie in kaart te brengen. "Wij zijn bezig met zorgen dat we de ramp in beeld krijgen", vertelt Commandant van het Actiecentrum Marcel Huijbrechts. "Vanuit hier proberen wij dan bijvoorbeeld om de continuïteit te waarborgen, door te zorgen dat de teams ook worden afgelost." Beide teams bestaan voornamelijk uit vrijwilligers, zowel de mannen 'op de grond' als vanuit het crisiscentrum. "Dat geldt voor bijna iedereen in de hele reddingsvloot", aldus Huijbrechts. Vanuit IJmuiden hebben zij goed zicht op alle hulptroepen die zich in het zuiden van Nederland en België begeven. "Vanuit bijna alle hoeken in Nederland zijn er teams ter plekke." Weinig slaap Hoewel de helpers in IJmuiden hun werk doen onder het genot van een kopje koffie, delen zij de weinige slaapuren met de mannen in het rampgebied. "Donderdagnacht zijn we gestart, toen kwam iedereen gewoon vanuit zijn werk, dus die nacht slaap je al weinig", licht Huijbrechts toe. "We proberen met een kleine club mensen te zorgen dat er altijd mensen aan de knoppen staan, dus daar lever je wat uurtjes slaap voor in."

Quote "We proberen nu hier het gebied uit te komen, maar alle wegen staan helemaal vast" Marcel tigchelaar - Reddingsbrigade hoorn

Halverwege de middag krijgen de meeste Noord-Hollandse teams te horen dat ze België mogen verlaten en richting het Limburgse Meerssen moeten vertrekken. "We proberen nu hier het gebied uit te komen, maar alle wegen staan helemaal vast", vertelt Tigchelaar. Maar ook de hulp bij onze zuiderburen gaat door. "Een ander team uit Hoorn komt nu per bus naar België om onze ploeg af te wisselen." Dat zo'n team klaarstaat is dan weer te danken aan het centrum in IJmuiden. Op de vraag hoelang de hulp nog nodig is, durft Commandant Huijbrechts ook nog geen antwoord te geven. Wel geeft hij aan dat dit soort scenario's gelukkig zeer zeldzaam zijn. "Gelukkig hebben we na de overstromingen in '93 en '95 niet meer zo hoeven uitrukken. De daadwerkelijke versterking van de Nationale Reddingsvloot komt gemiddeld een keer in de 25 jaar voor."