Verdachten van aanslag op Peter R. de Vries maandag voor rechter

Dat voorspelt een woordvoerder van het OM. Officieel buigt de raadkamer zich maandag over de wijziging. "En dinsdagochtend zal er een persbericht over die raadkamer naar buiten komen", vertelt de woordvoerder aan NH Nieuws.

De twee verdachten zijn de 35-jarige Poolse Kamil E. en de 21-jarige Rotterdammer Delano G..

Aanleiding

Peter R. de Vries werd vorige week dinsdag door zijn hoofd geschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam en lag sindsdien zwaargewond in het ziekenhuis. Donderdagmiddag maakte zijn familie bekend dat De Vries het niet heeft gehaald.

Delano G. wordt als vermoedelijke schutter gezien. Hij zou na de aanslag geholpen zijn te ontkomen door Kamil E. die een vluchtauto bestuurde. Het duo werd ter hoogte van de afrit Leidschendam door de politie klemgereden en aangehouden.