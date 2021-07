Geen Haarlem Jazz & More deze zomer: "Het kan gewoon niet"

Haarlem Jazz & More gaat deze zomer niet door. Dat heeft organisator Martijn Bevelander aan NH Nieuws en Haarlem 105 laten weten. Corona gooit roet in het eten. Volgend jaar hoopt Bevelander weer 'een normale editie' neer te zetten.

Bevelander wil het risico niet lopen dat de coronamaatregelen mogelijk verlengd worden. Nu lopen die tot 13 augustus terwijl Jazz & More vanaf 19 augustus staat gepland tot en met 22 augustus. Ook moet hij niet denken aan een eventuele verplicht sitdown. "Op alle fronten is het onverantwoord door te gaan. Doodzonde, maar het is de enige juiste oplossing. Het kan gewoon niet", zegt hij.

Het zou deze zomer de tiende verjaardag zijn van het muziekevenement. Vorig jaar ging Jazz & More door volgens de toen geldende RIVM-richtlijnen. Dat betekende dat de bezoekers op de Grote Markt op stoelen moesten zitten om de optredens te volgen. "Dat paste achteraf toch niet helemaal in het DNA van Jazz & More", reageert Bevelander.

Brandhaard

Bovendien heeft hij nu te maken met Testen voor Toegang, QR-codes en een deltavariant. "Stel je voor dat Haarlem een paar dagen van tevoren opeens een brandhaard wordt van de deltavariant. Dan kan het opeens niet doorgaan. Dat risico kan ik me financieel niet veroorloven. En we zien de ziekenhuisopnames nu ook weer toenemen. Van de Rijksoverheid krijg je ook geen hoogte van wat ze met deze nieuwe situatie gaat doen."

Er waren al zo'n 4.000 kaarten verkocht voor Jazz & More. Kopers kunnen hun geld terugkrijgen of de waarde van het ticket verdubbelen en het omzetten in dranktegoed voor komend jaar.