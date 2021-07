Dit festival gaat door: "Hoop dat wij als dorp laten zien dat het op deze manier kan"

Festival Hoognodig in Hoogwoud gaat morgen door met een zittende editie. Voor de achthonderd bezoekers staan er 180 picknicktafels klaar. "Ik heb er vertrouwen in dat de bezoekers ook snappen dat dit nu zo moet", vertelt organisator Robin Veeken. "En als het verkeerd gaat op dit soort evenementen, dan zal dat ook van gevolg zijn voor andere evenementen. Dus ik hoop dat wij als dorp kunnen laten zien dat het zo kan."

"Vrijdag zijn we allemaal eerder uit ons werk gekomen om nieuwe plannen te maken. En om met een aangepast plan aan te komen bij de gemeente, want we moesten snel schakelen", vertelt Veeken. In overleg met de gemeente is het evenement binnen een paar dagen aangepast aan de nieuwe coronaregels.

Robin Veeken, Thomas Sal en Emiel Bakker - de organisatoren van Hoognodig festival - zagen wel kansen. Dat is vooral te danken aan het aantal bezoekers van hun festival, vertelt Veeken. Het festival was al uitverkocht en verwelkomt morgen alle achthonderd gegadigden met een kaartje.

Om alles in goede banen te laten verlopen zijn er vier keer meer beveiligers op het festivalterrein. Deze moeten ervoor zorgen dat iedereen op zijn plek blijft zitten. Alleen degenen die 'hoognodig' naar de wc moeten, mogen van hun plaats. Ook waarschuwt Veeken zijn bezoekers dat slechts één persoon per tafel naar de bar kan om drankjes te halen.

