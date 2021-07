Voormalige ADM-bewoners mogen tot 2024 blijven op slibvelden in Amsterdam-Noord

De krakers woonden aanvankelijk op het ADM-terrein, totdat dit in 2019 werd ontruimd. Ze werden opgevangen op een terrein op de slibvelden in Noord, waar ze aanvankelijk eind 2020 hadden moeten vertrekken. Eerder werd echter al duidelijk dat ze daar langer mochten blijven, omdat het gebied verder nergens voor wordt gebruikt. Nu is dus bekend dat ze er uiterlijk eind 2024 weg moeten.

Vereniging

De ADM'ers hebben vereniging 'De Verademing' opgericht. Die club huurt het naastgelegen terrein voor de komende 3,5 jaar. In die periode wil de vereniging samen met de wijken Elzenhagen-Noord en Jeugdland het terrein gaan gebruiken voor cultureel-maatschappelijke activiteiten, kleine recreatie en stadslandbouw. De vereniging hield in de afgelopen periode speciale avonden waarop bewoners hun ideeën over de invulling van het gebied konden indienen. Een van die ideeën was het onlangs geopende PepijnPad, vernoemd naar de eerder dit jaar overleden Pepijn Remmers.

De vereniging kreeg vanmiddag uit handen van wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) en stadsdeelvoorzitter Erna Berends symbolisch de sleutel overhandigd voor het gebied.

Andere terreinen

't Groene Veld is niet het enige terrein in de stad dat gebruikt gaat worden voor experimenten met cultuur en niet-commerciële initiatieven. Op terreinen die in bezit zijn van de gemeente worden nieuwe plekken gecreëerd waar bewoners en maatschappelijke organisaties initiatieven kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur, sociaal-maatschappelijke activiteiten, stadslandbouw of experimentele woon- en werkvormen.