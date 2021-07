Veertig miljoen voor opknappen woningen in Amsterdam-Zuidoost

Het geld wordt besteed aan het verbeteren en verduurzamen van duizenden woningen in Zuidoost, meldt de gemeente. Het gaat om huur- en koopwoningen met achterstallig onderhoud, vocht- en schimmelproblemen en lage energielabels. "Door de woningen op te knappen gaat het woonplezier omhoog en scheelt het bewoners ook in de portemonnee, omdat de energiekosten omlaaggaan", schrijft de gemeente in een persbericht.

Fonds

Het landelijke Volkshuisvesting bestaat in totaal uit 400 miljoen euro die moet worden verdeeld over gemeentes in heel Nederland. Amsterdam vroeg in totaal 85 miljoen euro aan: de rest van het geld zou dan worden geïnvesteerd in Nieuw-West. Het Rijk besloot echter om die 45 miljoen euro niet aan Amsterdam beschikbaar te stellen.

Het toegekende bedrag voor Zuidoost is een steun in de rug voor het zogeheten 'Masterplan Zuidoost' van de gemeente. Dat plan moet ervoor moet zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk wordt vergroot en iedereen dezelfde kansen krijgt als elders in de stad.