NOS-gebouw op Mediapark afgesloten na 'verdachte situatie'

De hoofdingang van het NOS-gebouw op het Hilversumse Mediapark is afgesloten vanwege een 'verdachte situatie'. De politie bevestigt een melding te hebben gehad, maar wil nog niets zeggen over de aard.

Een omstander vertelt aan NH Nieuws dat er veel politieauto's op het Mediapark te zien zijn. Voor de deur van het NOS-gebouw staan ook zeker vier politieauto's geparkeerd, agenten zijn daar naar binnen gegaan. Er zou geen sprake zijn van paniek.

De politie kan verder nog weinig vertellen over wat er precies aan de hand is, maar zegt wel dat de aanwezigheid van de politie 'uit voorzorg' is. De situatie heeft volgend de politie extra de aandacht heeft vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen die momenteel gelden op het Mediapark vanwege de dreiging aan het adres van RTL Boulevard.

Het televisieprogramma zendt sinds deze week uit vanaf een beveiligde locatie op het Mediapark, er geldt ook een permanent veiligheidsrisicogebied.

Later meer...