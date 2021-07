Holland Casino werkt mee aan hotel naast het Zandvoortse speelhuis

Volgens de gemeente heeft een projectontwikkelaar dit stuk grond gekocht van Corendon. Dit bedrijf, 3GT, wil er een luxe hotel bouwen en gaat samenwerken met Holland Casino. Een woordvoerder van Holland Casino is nog niet ingegaan op de vraag wat de plannen zijn van het bedrijf met het nieuwe hotel en of bijvoorbeeld het casino groter wordt.

Wethouder Ellen Verheij laat aan de gemeenteraad weten dat zij zo snel mogelijk met de twee partijen om de tafel wil gaan zitten: "Om het belang van een gemeenschappelijke nieuwe ontwikkeling te onderstrepen en waar nodig te faciliteren om die samenwerking in goede banen te leiden."

Allure

Een luxe hotel past goed in de plannen van de gemeente om het Badhuisplein nieuwe allure te geven. Volgens een eerder artikel van de Zandvoortse Courant had Corendon in 2019 grootse plannen om hier gestalte aan te geven en heeft deze organisatie ook strandpaviljoen Haven van Zandvoort aangekocht. Corendon bezit twee beachclubs rond dit gebied in Zandvoort. Corendon heeft nog niet gereageerd op de vraag waarom nu wordt afgezien van de bouw van een hotel.