Hilversum komt weer met programma op thuisblijvers deze zomer te vermaken

Hilversummers die door de gevolgen van het coronavirus deze zomer niet op vakantie gaan of juist kiezen voor een vakantie in eigen land, krijgen net als vorig jaar een zomerprogramma voorgeschoteld. Er staan allerlei activiteiten en kleinschalige evenementen op het programma, verspreid over het hele dorp. Te denken valt aan muziekoptredens, film in de open lucht, straattheater, een kinderprogramma en een paar culinaire activiteiten. Alles gebeurt op anderhalve meter afstand.

Het centrum van Hilversum en onder meer de drukke winkelstraat de Gijsbrecht van Amstelstraat worden ondertussen aangekleed met groen en bloemen. 'Groen, kleur en fleur' moeten teruggebracht worden, aldus de gemeente. Het gaat onder meer om het plaatsen van boombakken en bloemen in het centrum en bloemen en andere versiering op de Gijsbrecht van Amstelstraat.

TikTok-festival

Nieuw op het programma is een festival dat helemaal in het teken staat van het sociale medium TikTok, waar gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen. Dat festival staat gepland voor de eerste twee weekenden van september, maar hoe het er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel hoopt Hilversum dat het festival vooral een grote reclame wordt voor de gemeente zelf. "De video’s die gedurende het festival gemaakt worden hebben, ook vanwege de betrokkenheid van bekende TikTok influencers, een forse mediawaarde met een lokaal, regionaal en landelijk bereik", aldus burgemeester en wethouders.

Alle evenementen worden op poten gezet door de Taskforce Anderhalve Meter, die sinds mei vorig jaar activiteiten organiseert die passen in de coronamaatregelen. De taskforce bestaat naast twee wethouders onder meer uit de lokale horeca en winkeliersverenigingen.