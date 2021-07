Toch geen Lichtjesavond Bergen: "Met deze besmettingscijfers niet verantwoord"

Lichtjesavond Bergen op 4 augustus is officieel van de baan. De Bewonersvereniging Bergen Centrum, die de avond juist dit jaar weer op de kaart wilde zetten , ziet er na overleg met de gemeente van af. "Met de stijgende besmettingscijfers, ook in onze regio, is het onverantwoord", zegt voorzitter Jan Apotheker tegen NH Nieuws. "Het is echt balen."

Gisteravond heeft de bewonersvereniging de knoop doorgehakt, en besloten het evenement dat al jaren traditioneel op de eerste woensdag van augustus wordt gehouden, te cancelen. Ook vorig jaar ging de 'verlichtingsavond' vanwege corona niet door.

Officieel wordt Lichtjesavond niet georganiseerd, maar omdat er een beetje de klad in was gekomen wilden de centrumbewoners er dit jaar juist een 'boost' aan geven door het wel te organiseren. "We hadden mooie plannen samen met de horeca, winkeliers en andere ondernemers. Iedereen was enthousiast."

"Nu de versoepelingen voor evenementen zijn teruggedraaid, zouden we met hekken en controles moeten gaan werken, en dat is niet te doen. Neem daarbij de gebeurtenissen met besmettingshaarden op het Waagplein in Alkmaar en de kermisfeesten in Heiloo, dan is de beslissing om er van af te zien de enige juiste. We zijn wel heel teleurgesteld, natuurlijk."

"We leggen de plannen nu in de kast voor volgend jaar, en hopen er dan een prachtig feest van te maken."