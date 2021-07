Haarlem maakt haast met kwijtschelden schulden van slachtoffers toeslagenaffaire

Van 220 Haarlemmers scheldt Haarlem zo snel mogelijk de gemeentelijke schulden kwijt. De gemeente loopt daarmee vooruit op een wet die in januari in werking treedt.

Deze wet is bedoeld om de getroffen ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire weer een frisse start te kunnen laten maken. Opgebouwde schulden uit het verleden werken daarbij niet bepaald mee.

Schulden die veroorzaakt zijn door de toeslagenaffaire tot en met 31 december 2020 worden bij de erkende slachtoffers kwijtgescholden. In Haarlem zijn dit 220 inwoners die ook in aanmerking komen voor de zogeheten Catshuisregeling van 30.000 euro. De kwijtschelding wordt wat de gemeente betreft zo snel mogelijk gedaan. Dit gaat alleen over opeisbare vorderingen bij de gemeente.