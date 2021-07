'Huurders staan veel sterker dankzij nieuwe regels rond loden leidingen'

Huurders met loden leidingen hebben meer wapens in handen gekregen om het tegen onwillige verhuurders op te nemen. Waar eerst het loodgehalte moest worden gemeten, volstaat inmiddels alleen een foto van een loden leiding als voldoende bewijs bij de rechter. Bovendien is het maximaal toegestane loodgehalte in het water verlaagd. "Huurders staan veel sterker."