"Koningin Máxima laat Wallen regelmatig aan buitenlandse gasten zien"

Na de opening praatte ze in een café aan de Oudezijds Achterburgwal over de brug en de buurt. "Toen zei ze, ik kom hier vaker", vertelt Cor van Dijk van ondernemersvereniging BIZ Burgwallen. "Als we buitenlandse gasten hebben laten we deze buurt ook zien. Want deze buurt is uniek en hoort bij Amsterdam. We laten graag zien aan onze bezoekers hoe deze buurt eruitziet."

Van Dijk, die eerder een kritische brief stuurde naar de gemeente over het ontbreken van een brug, is heel blij met dit ontwerp. "Misschien op dit moment de mooiste brug in de stad in de mooiste buurt van de stad." Sommige buurtbewoners zijn minder enthousiast. "Het is niet een hele mooie brug, maar wij zijn al lang blij dat we weer naar de overkant kunnen."

Kademuren

De brug liet lange tijd op zich wachten, omdat onder meer de kademuren in slechte staat bleken. Na werkzaamheden kon het 3D-geprinte exemplaar dan toch geplaatst worden. De van roestvrij staal gemaakte brug is niet goedkoop, maar is wel grotendeels door het bedrijf dat het heeft ontworpen betaald. Het gaat om een tijdelijke brug, die na ongeveer twee jaar vervangen wordt door de dan gerestaureerde oorspronkelijke brug.

Mogelijk wordt de techniek vaker gebruikt. "Het voordeel van deze technologie is wel, nu we het kunnen zouden we relatief kostenefficiënt nog een brug kunnen printen."