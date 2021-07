Vanochtend herdenking voor overleden Peter R. de Vries in Westerkerk

Heel Nederland staat vandaag stil bij de dood van Peter R. de Vries, op wie vorige week dinsdag een aanslag werd gepleegd en die gisteren uiteindelijk bezweek aan zijn verwondingen. De Westerkerk is vandaag van 11.00 uur tot 15.00 uur open voor mensen die een moment van stilte zoeken of een kaars aan willen steken.

Predikant Herman Koetsveld vertelt bij NH Radio dat de Westerkerk vier keer per week open is voor dit soort momenten. Iedere vrijdag is er sowieso een stiltemoment, vanochtend worden mensen specifiek welkom geheten om een kaarsje aan te steken.



"Vorige week zijn er 300 mensen geweest, dus er wordt zeker gehoor gegeven aan die oproep. Dat is veel meer dan normaal."

De predikant vertelt dat hij geraakt is door het overlijden van De Vries. "Ik voel verbijstering, hoe kan dit nou allemaal zo gebeuren? Ik probeer me ook voor te stellen hoe het is voor zijn partner en zijn kinderen, die tijd die ze mee moeten maken is verschrikkelijk. Ze hebben op een wonder gehoopt maar weten tegelijkertijd ook dat het onvermijdelijke gaat gebeuren."

Geschrokken reacties

Na de aanslag regende het al geschrokken en verslagen reacties: zelfs de koning en de koningin uitten hun ontsteltenis en medeleven. Maar het lijkt alsof het bericht over zijn dood dubbel zo hard aankomt bij de Nederlandse bevolking.



Bij de plek des onheils in de Lange Leidsedwarsstraat hangt een sfeer als in een rouwkamer. NH Nieuws sprak mensen die een bloemetje kwamen leggen: "Ik dacht nog, misschien redt 'ie het, maar ja een dokter is ook geen tovenaar", zegt een vrouw.

