Zwemwater Lutjestrand eindelijk blauwalgvrij door nieuw pompsyteem: "Fingers crossed"

Henno Tacx van het projectteam Lutjestrand van de gemeente vertelt wat ze gedaan hebben: "Je ziet hier het water stromen. Vanuit het Amstelmeer pompen we vers water het bassin in. Damwanden houden het water tegen, maar we pompen het water vijf centimeter hoger dan de damwand, zodat het oude en vuile water er bij de overstorten uit het bassin stroomt."

Dat het werkt, is zeker, vertelt Henno: "Afgelopen week leek het Amstelmeer net erwtensoep. Aan deze kant was het helemaal schoon dus we hebben veel vertrouwen in het systeem. Het gaat elders ook goed. Nu hebben we de situatie dat er lekker gezwommen en lekker gespeeld kan worden en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over blauwalg."