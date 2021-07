'Ajax zorgt zelf voor einde onderhandeling met Sulemana'

De transfer van Kamaldeen Sulemana naar Ajax staat op losse schroeven. De Ghanese aanvaller had om meer bedenktijd gevraagd. Volgens Voetbal International en De Telegraaf hebben de Amsterdammers daarna zelf de stekker uit de deal getrokken.

De aanvaller van FC Nordsjælland had eerder deze week zijn jawoord gegeven aan Ajax. De Amsterdammers hoopten eind deze week zijn transfer officieel af te ronden, totdat Sulemana begon te twijfelen over het aanbod van Stade Rennes. Volgens L'Equipe is de aanvaller onderweg naar Frankrijk.