Meest verfoeilijke fietspad eindelijk op de schop: "Dit is een martelgang"

Over dit fietspad wordt misschien wel het meeste geklaagd: de fietsstrook die loopt via de Schoterweg en Rijksstraatweg richting Haarlem-Noord. Door de groei van boomwortels zijn er hobbels ontstaan in het wegdek en dat zorgt al jaren voor veel ergernis bij fietsers.

Ronald Velder van Fietsclub Haarlem is maar wat blij met het plan van de gemeente om de Schoterweg en Rijksstraatweg flink op te knappen. Daarbij wordt ook het fietspad onder handen genomen en dat is volgens de fietsfanaat ernstig nodig. "Fietsen over deze weg is een martelgang. Het is een ramp voor de fietser omdat het niet lekker fietst." De hobbels in de weg zijn volgens Velder niet alleen slecht voor het menselijk lichaam, maar ook voor zijn fiets. "Ik werd laatst gewezen op de scheur in mijn balhoofd en ik denkt dat dat komt door al die hobbels." De fietser probeert dan ook zoveel mogelijk de weg te vermijden. "Alleen als het echt niet anders kan, fiets ik hier overheen." Tekst gaat door onder de afbeelding.

Fietsstrook Rijksstraatweg en Schoterweg

Wie ook al jaren pleit voor de aanpak van de hobbelige weg is de Fietsersbond regio Haarlem. Gerko Vos van die bond zegt blij te zijn dat de gemeente nu eindelijk iets gaat doen, maar zou eigenlijk meer aanpassingen willen. "Deze weg is nu 1.80 meter breed. Dat is met het toenemend aantal verkeersdeelnemers op de fietspaden eigenlijk te smal. We zouden willen dat het pad straks 2.5 meter wordt. Zo kunnen twee mensen naast elkaar fietsen en kan er nog makkelijk een derde fietser het tweetal inhalen." Drie miljoen Het ambitieuze plan gaat in totaal drie miljoen euro kosten. Het college is al akkoord, alleen de gemeenteraad moet nog een besluit nemen. Maar als dat lukt, zullen fietsers en zeker Ronald Velder gelukkig zijn. "Ik zal deze weg dan niet meer vermijden. Sterker: als ik weer fietstochten organiseer, dan zullen we zeker over deze weg gaan. Ik hoef mij als groepsleider van die fietstochten met ouderen dan geen zorgen meer te maken dat mensen onderuit gaan."