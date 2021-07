Dartslegende Andy Fordham plotseling overleden

Voormalig wereldkampioen darts Andy Fordham is donderdag plotseling op 59-jarige leeftijd overleden. Hij kampte jarenlang met gezondheidsproblemen, maar zijn overlijden kwam toch onverwachts. 'The Viking' werd in 2004 wereldkampioen bij de BDO door Mervyn King te verslaan.

De Brit stond in 2001 in de finale van Finder Darts Masters in Egmond aan Zee, hij verloor destijds van Raymond van Barneveld. Fordham deed in 2002, 2003, 2007, 2015 en 2017 mee aan het Noord-Hollandse darttoernooi.

Gezondheidsproblemen

Fordham kampte sinds 2007 met gezondheidsproblemen na jarenlang overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2018 officieel met darten en werd begin dit jaar zwaar geveld door het coronavirus.