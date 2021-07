Honkbal: Amsterdam Pirates ontbreekt in halve finales European Champions Cup

Amsterdam Pirates heeft zich niet geplaatst voor de halve finales op de European Champions Cup in het Tsjechische Ostrava. De Amsterdamse honkballers verloren de laatste groepswedstrijd met 11-6 van Parmaclima. Neptunus, de andere Nederlandse deelnemer, heeft zich wel geplaatst voor de halve finales.

Dinsdag won Amsterdam Pirates met 8-6 van Arrow Ostrava. Woensdag werd nipt verloren van koploper Bonn Capitals (14-13). Hierdoor gaan Bonn Capitals en Parmaclima naar de halve finales.

Voor Amsterdam Pirates is het de tweede keer in drie edities dat de halve finales niet worden gehaald. Twee jaar geleden (de laatste editie voor corona) werd de finale gehaald, maar die werd verloren van het Italiaanse Fortitudo Bologna. De laatste overwinning van de Amsterdammers was vijf jaar geleden. Pirates speelt vanaf morgen om de vijfde tot en met de achtste plaats.