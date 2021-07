Waterlands Kamerlid op vakantie in Limburgs rampgebied stelt vragen

Vakantie of niet, Groenlinks heeft samen met het CDA direct schriftelijke vragen gesteld over de noodsituatie in Limburg. De partijen willen weten wat de overheid gaat doen om de schade te vergoeden als het water straks weg is. Tijdens haar vakantie in Schin op Geul ziet Laura Bromet, Tweede Kamerlid en oud-wethouder van Waterland, hoe het water om zich heen grijpt.

De GroenLinkser Bromet verblijft in Schin op Geul en ziet met eigen ogen hoe het voetpad langs haar vakantiehuis is veranderd in een rivier. "Even verderop is ook de rivier de Geul veranderd in een kolkende rivier die door tuinen en huizen loopt." Zelf heeft ze geen overlast in haar vakantiehuis, maar ze maakt zich wel zorgen om vakantiegangers die nu geëvacueerd zijn.

Hulp van brandweer

"Ik vind het vooral hartverwarmend om te zien hoe de brandweer uit Zaanstreek-Waterland en andere regio's komt helpen", zegt de oud-wethouder van Waterland op NH Radio. Morgen gaat Bromet weer terug naar huis, maar dan is er nog wel een uitdaging: "Hele wegen zijn afgesloten, dus ik moet maar kijken of we wegkomen."