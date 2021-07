A9 afgesloten na ongelukken, verkeersinfarct in Haarlem en IJmond

De avondspits in Haarlem en IJmuiden staat grotendeels vast. De A9 richting Alkmaar is vanaf knooppunt Velsen tot aan Beverwijk afgesloten vanwege een ongeluk met twee vrachtwagens. Auto's proberen via Haarlem naar de Velsertunnel te komen, wat leidt tot grote drukte.

Verkeersinfarct Haarlem en IJmond na ongeluk vrachtwagens A9 - Persbureau Nieuwsfoto & ANWB

Vanwege twee ongelukken met vrachtwagens vanmiddag rond 13.00 uur is de A9 richting Alkmaar gedeeltelijk dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A5, A8 en de A10. Maar ook proberen veel mensen via Haarlem door de Velsertunnel de A22 te pakken, waardoor het verkeer rond Haarlem en IJmuiden vast is komen te staan.

Ongeluk vrachtwagens A9 Ongeluk vrachtwagens A9

Ongeluk vrachtwagens A9 Ongeluk vrachtwagens A9

Ongeluk vrachtwagens A9 Ongeluk vrachtwagens A9

Ongeluk vrachtwagens A9 Ongeluk vrachtwagens A9 Volgende

Het eerste ongeluk, met een auto met aanhanger en een vrachtwagen, is inmiddels opgelost. Vanwege het tweede ongeluk met twee vrachtwagens is de A9 vanaf knooppunt Velsen tot Beverwijk nog steeds dicht. Deze afsluiting zal nog een aantal uur duren vanwege het opruimen van gelekte diesel.