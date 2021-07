Wéér meer coronabesmettingen: Noord-Hollands 'dagrecord' sneuvelt

Het aantal Noord-Hollanders dat positief getest wordt op het coronavirus neemt met rasse schreden toe. Vandaag hebben liefst 2.830 Noord-Hollanders een positieve testuitslag gekregen. Dat was nog niet eerder zó hoog en het is bovendien al de tweede keer deze week dat het dagrecord sneuvelt.

Besmettingen onder jongeren

De plotse toename van de besmettingscijfers komt vooral door positieve coronatests onder jongeren. Dat heeft onder meer te maken met feestjes en zonvakanties, waarna de besmettingen in rap tempo oplopen. Toch blijven ook ouderen niet gevrijwaard: de toename van de besmettingen is nu in alle leeftijdscategorieën te zien.

Dat de besmettingen zich nu nog vooral voordoen onder jongeren heeft te maken met het feit dat zij nog niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn. De vrees is dat de besmettingen verder doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking. "Natuurlijk zijn die gevaccineerd, maar we zitten wel met een deltavariant waartegen de vaccins toch wat minder beschermen. Ook zijn de meeste kwetsbaren begin dit jaar al gevaccineerd, waardoor de bescherming mogelijk ook al een beetje afloopt. Ik maak me er wel zorgen over, dat mogelijk de ziekenhuisopnames gaan stijgen", vertelde OMT-lid Menno de Jong eerder deze week aan AT5.

Risiconiveaus

Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen zijn eerder deze week de risiconiveaus van de verschillende regio's weer aangepast. Waar het risico de laatste weken juist afnam, kleuren nu meer regio's weer rood op de kaart: Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland zijn nu 'zeer ernstig', Noord-Holland Noord 'ernstig'.