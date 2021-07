Advocaat Richard Korver: "Voor slachtoffers zonder meer een gemis"

Strafrechtadvocaat Richard Korver hoopte net als iedereen op een wonder nadat Peter R. De Vries neergeschoten werd. Zijn medeleven gaat naar de familie en directe collega's. "Hij kon een pain in the ass zijn, en dat was soms wel vermakelijk om naar te kijken." Dat zegt hij tegen NH Radio.

Peter R. de Vries heeft zich ingezet voor meerdere cliënten van Richard Korver: "Die zijn hem daar heel erg dankbaar voor. Het is voor hen zonder meer een gemis. Hij was iemand die bekend staat om door te blijven jagen tot er een verdachte is aangehouden of een vermissing is opgelost."

Wat Korver zelf het meest zal missen? "Nou, hij kon ook een pain in the ass zijn, en dat was soms wel vermakelijk om naar te kijken. Zeker als hij mensen aansprak van wie iedereen wist dat het foute boel was."

Ook wees Korver erop dat De Vries niet bang was om mensen aan te spreken die hem zelf bedreigden. "Dat was typerend voor hem." Zo confronteerde De Vries in zijn tv-programma 'Internetpesters Aangepakt' een man die hem op Facebook een 'vuile landverrader' had genoemd 'die de kogel moest krijgen'.