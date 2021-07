Volleybalster Celeste Plak vertrekt naar Japan na sabbatical

Plak speelde in het seizoen 2019/20 voor het Turkse Aydin BBSK, haar contract liep daar vorig jaar zomer af. Ze besloot destijds om een sabbatical te nemen. Afgelopen maart kondigde de Noord-Hollandse al haar rentree in het volleybal aan.

Eerder speelde Plak jarenlang in de Italiaanse competitie, voor Bergamo en Novara. Met Novara won ze in 2019 de Champions League. Met Oranje werd ze in 2016 vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De volleybaldames hebben zich niet geplaatst voor de Spelen in Tokio.

NH Sport maakte vorig jaar juni een reportage met Celeste Plak over haar keuze. Check hieronder dat filmpje.