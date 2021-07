Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers rouwt: "De Vries heeft veel voor ons betekend"

De dood van misdaadjournalist Peter R. de Vries is hard aangekomen bij de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers. "Het is een zwarte dag, ik ben helemaal uit het veld geslagen", vertelt de Hilversumse Wicky van der Meijs namens de stichting.

"Bij ons is er een wond open geritst. Iedereen van ons weet hoe het is dat iemand vermoord wordt. Hij heeft zoveel gaan voor onopgeloste moorden in Nederland. Eigenlijk is iedereen hier in zekere zin nabestaande."

Ook West-Fries Jack Keijzer, wiens zoon Pascal werd vermoord, had namens de Federatie vaak contact met De Vries. Vanaf zijn vakantieadres reageert hij geëmotioneerd. "Ik hoor het nu net, heb echt even een brok in m'n keel. We waren goede kennissen en hadden een innige band. Ik weet nog dat ik hem iets juridisch vroeg. Hij antwoordde gelijk dat hij erachteraan ging, en niet veel later had hij het geregeld."

Ook Wicky is vol lof over het werk van Peter R. de Vries, met wie ze voor de stichting veelvuldig contact heeft gehad. "We konden altijd een beroep op hem doen. Voor corona was hij nog als moderator aanwezig bij onze laatste bijeenkomst. Hij gaf ons ook nog goed advies." In het bijzonder staat haar de onthulling van het Cold Case monument in Almere bij. "Al die onopgeloste moorden zaten hem heel hoog. De tranen stonden in zijn ogen." Ook Keijzer begint erover. "Hij deed die toespraak vanuit zijn hart, dat was zo mooi."